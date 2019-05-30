Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede İdlib'de bir an önce ateşkesin sağlanması ve akabinde siyasi çözüm sürecine yeniden odaklanmak gerektiğini vurguladı.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ikili ilişkilerin olumlu gündemle ilerlediğini belirterek, G20 Zirvesi marjında Japonya'da Vladimir Putin'le yapacakları görüşmede çalışmaların sonuçlarını değerlendirebileceklerini ifade ettiği bildirildi.

"PUTİN VE ERDOĞAN TELEFONDA SURİYE'Yİ GÖRÜŞTÜ"

Kremlin basın dairesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye'deki durumu ele aldıkları kaydedildi.

Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesi yapıldı. Suriye'deki durumla ilgili istişareler devam etti" ifadelerine yer verildi.

Liderlerin, terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesi ile ilgili önlemler dâhil İdlib'le ilgili karşılıklı çalışmaların yoğunlaştırılmasının önemine vurgu yaptığı kaydedilen açıklamada, "Askeri-teknik alanda işbirliği dahil olmak üzere bir dizi ikili konuya da değinildi" ifadeleri kullanıldı.

Liderlerin karşılıklı temasların devamı konusunda anlaştıkları da ifade edildi.