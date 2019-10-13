Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Barış Pınarı Harekatı'na bakış açısını yorumladı: Atılması gereken adımları beraber atıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazete ve televizyon yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda, "Barış Pınarı Harekatı'na Rusya'nın tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna cevap vererek, "Biz 24 saat içerisinde Sayın Putin'le herhangi bir sıkıntı olduğu anda görüşmelerimizi yapıyoruz. Atılması gereken adımları da beraber atıyoruz." dedi.

"GAYET UYUMLU ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya'yla ilgili. Putin şu ana kadar takındığı tavırlar özellikle tabii Astana Süreci ve Birinci Soçi Mutabakatı ondan sonra Ankara-Tahran, tekrar döndük Soçi, sonra Ankara, şimdi önümüzde Tahran var. Bütün bu çalışmalarımızı başarılı bir şekilde yürüttük. Başarılı şekilde de yürütüyoruz. Bütün talimatlara Rusya'da uyulması hassasiyetini görüyorum. Bu noktada biz 24 saat içerisinde Sayın Putin'le herhangi bir sıkıntı olduğu anda görüşmelerimizi yapıyoruz. Atılması gereken adımları da beraber atıyoruz. Gerek Dışişleri, Savunma bakanlarımızın birbirleriyle görüşmeleri, gerek istihbaratımızın birbirleriyle görüşmeleri gayet uyumlu şekilde devam ediyor. Burada herhangi bir sıkıntı söz konusu değil." ifadelerini kullandı.