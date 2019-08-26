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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Ağustos'ta Rusya Federasyonu'na günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.

26.08.2019 13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Ağustos'ta Rusya Federasyonu'na günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu'na düzenleyeceği ziyaret kapsamında Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelerek, muhatabıyla birlikte heyetlerarası görüşmelere başkanlık edecek. Gerçekleşecek temaslarda Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınarak, Suriye başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca alanında dünyanın önde gelen etkinliklerinden olan MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışına da katılacak.
(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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