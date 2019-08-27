Haberler» Güncel» Haber

Cumhurbaşkanı erdoğan rusya'ya gitti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya gitti.

27.08.2019 09:31 Cumhurbaşkanı erdoğan rusya'ya gitti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya gitti. Erdoğan, ziyaretinde Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik Rusya ziyareti için sabah saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geldi. Erdoğan'ı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karşıladı.

PUTİN İLE BİRARAYA GELECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ziyaretinde, Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. İki liderin görüşmesinde Suriye, bölgesel ve ikili ilişkiler gündemde olacak. Erdoğan ayrıca MASK-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışına da katılacak. Erdoğan'a gezisinde Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşlik edecek.


- İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:39   Cumhurbaşkanı erdoğan rusya'ya gitti
09:38   Ruhani: tüm yaptırımlar kaldırılırsa durum değişebilir
09:38   Zimbabve'den geldi beyoğlu'nda cüzdanını çaldırdı
09:37   Vali Yaman'dan iddialara yanıt
09:37   5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda devir teslim töreni
09:35   Geri dönüşüm tesisinde "karışımlı akaryakıt" üretmişler
09:35   Serbest piyasada döviz fiyatları