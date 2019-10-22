Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyareti için "TC-TUR" uçağıyla saat 11.35'te Rusya'nın Soçi kentine gitti.

22.10.2019 11:54Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gitti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyareti için "TC-TUR" uçağıyla saat 11.35'te Rusya'nın Soçi kentine gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile diğer ilgililer uğurladı.
Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Rusya'ya hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de bir araya gelerek muhatabıyla heyetler arası görüşmelere başkanlık etmesi bekleniyor.
Temaslarda, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin ele alınması, Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Türkiye, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:26 Kamyoneti yayaların üzerine şaka yapmak için sürmüş
12:25 "Barış Pınarı Harekatı kapsamında 775 terörist etkisiz hale getirildi"
12:24 Polis müdahalesiyle öğretmenlerin yaralanması hak ihlali sayıldı
12:22 Rehabilitasyon için gittiği saz kursunda cinsel istismar iddiası
12:22 KAEÜ'de "İntiharla mücadelede yaşama anlam katmak" konferansı
12:22 Filipinler Devlet Başkanı Duterte Japonya gezisini yarıda kesti
12:20 "Avro Bölgesi'nde bankalar kredi şartlarını gevşetti"
22.10.2019 12:26:06