Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'lerin teslimatı için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı, gündemi değerlendirdi. Erdoğan, S-400 teslimatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "S-400 konusu bizim için ve Rusya için bitmiş bir iştir. Yani öyle zannediyorum ki önümüzdeki ayın ilk 15 gününde teslimatlar başlayacak." ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ AYIN İLK 15 GÜNÜNDE TESLİMATLAR BAŞLAYACAK"

"S-400 konusu bizim için ve Rusya için bitmiş bir iştir" diyen Erdoğan, "Yani öyle zannediyorum ki önümüzdeki ayın ilk 15 gününde teslimatlar başlayacak. Teslimatların başladığı andan itibaren nereye yerleştirileceği aynı şekilde silahlı kuvvetli tarafından belirlenmiştir, oralara yerleştirilmek suretiyle bu süreci devam ettireceğiz" diye sürdürdü.

"YAPTIRIMLARIN OLACAĞINA HİÇ İHTİMAL VERMİYORUM"

Erdoğan, "Amerika'nın bir sıkıntısı var, bizim Sayın Trump ile olan ilişkilerimiz çok çok farklı, ama sayın Trump'ın altındakilerle olan ilişkilerimiz çok çok farklı. Dolayısıyla yaptırımların filan olacağına hiç mi hiç ihtimal vermiyorum" dedi.

Trump ile ilişkilerinin gerçekten iyi diyebileceği bir seviyede olduğunu belirten Erdoğan, "Herhangi bir sıkıntı olduğunda hemen telefon diplomasini rahat çalıştırabiliyoruz ve buradan yaptığımız görüşmelerle de kendisiyle bunu çözme seviyesine ulaşabiliyoruz" diye konuştu.

NATO ve yaptırımlar konusunda ise Amerika'nın herhangi bir NATO ülkesi üyeyi çıkarma yetkisi olmadığını söyleyen Erdoğan Amerika'nın bu yaptırımlar konusunda çok daha hassas davranması gerektiğini söyledi.

"BİZİM DE KENDİMİZE HAS KARŞI YAPTIRIMLARIMIZ OLACAKTIR"

Türkiye'nin NATO'nun en önemli ve en güçlü ülkelerinden biri olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "NATO içindeki şu ana kadar yaptığı bütün uygulamalarıyla NATO'nun bu kadar dayanışmacı ülkesini yaptırımlara tabii tuttuğu zaman Amerika bunu çok iyi düşünmesi lazım. Bizim de kendimize has karşı yaptırımlarımız olacaktır, biz bunlara evet demeyiz" dedi.

"RUSYA İLE GAYET UYGUN ŞARTLARDA S-400'LERİ ALMIŞ BULUNUYORUZ "

Obama döneminden itibaren Türkiye'nin Patriotları almak istediğini ama Patriotların o dönemde verilmediğini ifade eden Erdoğan, "O günden bugüne kongre bunlara hep karşı çıktı, engelledi. Şimdi Amerika bize Patriotları vermeyecek -ki bu bir savunma füzesidir- ben kendi savunmamı halletmeyecek miyim? Bununla ilgili tedbirlerimi almayacak mıyım? Bunun için herhalde bekleyecek halimiz yok" dedi.

Türkiye'nin etrafında tehdit unsurları olduğunun altını çizen Erdoğan, "Dolayısıyla Rusya'yla gayet uygun şartlarda S-400'leri almış bulunuyoruz" diye konuştu.

"ABD'NİN PATRİOT TEKLİFİ İYİ BİR TEKLİF DEĞİLDİ"

ABD'nin Patriot konusunda Türkiye'ye bir teklif yaptığını ancak bunun iyi bir teklif olmadığını belirten Erdoğan, "Teklif yapıldı ama teklif maalesef Rusya'nın yaptığı teklifle mukayese edilemeyecek kadar ağır bir teklif. Ama Amerika'ya sorarsanız onlar uygun bir teklif diyor, biz değil" dedi.

Erdoğan teklifin, ne kredi şartları ne de ortak üretim açısından uygun olmadığını kaydetti.

"YÜKSEK FAİZ POLİTİKASINA KARŞIYIM"

Erdoğan, "Ben Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ifadesine katılıyorum. Ama şunu çok açık net söyleyeyim tabi faiz politikalarına hele hele yüksek faiz politikasına karşıyım. Yüksek faiz politikalarına karşı olmamım en önemli sebebi şudur: Yüksek enflasyonun bana göre en önemli sebebi yüksek faizdir. Yüksek faiz eğer aşağıya çekilmezse enflasyon da kesinle aşağı düşmeyecektir" dedi.

"FAİZİ AŞAĞI ÇEKERSENİZ ENFLASYON AŞAĞI DÜŞER"

Erdoğan, "Benim tezim şudur: Enflasyonla faiz doğru orantılıdır. Faizi aşağı çekerseniz enflasyon aşağı düşer. Faizi yükseltirseniz enflasyon da yükselir. Bakınız şu anda ABD Merkez Bankası (Fed) biliyorsunuz enflasyonu düşürme kararı aldı. Ama benim ülkemde maalesef şu anda politika faizi %24. Böyle bir şey olamaz. Onun için buraya kesin bir çözümü inşallah kısa zaman içerisinde getireceğiz. Çünkü bu faiz politikasından Türkiye'nin çok dikkatli bir şekilde bir dönüş yapması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"FAİZ BİZE ZARAR VERİYOR"

Faizin Türkiye'ye zarar verdiğini dile getiren Erdoğan, "Benim düşüncem bu ama benim düşüncemi en yakınımdaki arkadaşlarımın birçoğu paylaşmıyor. Gerçek ortada olduğu halde, enflasyon yükseldiği halde... Kendilerine bunu zaten yüksek enflasyonla ispatlamış olmamıza rağmen... Ama tartışa tartışa bu işi çözeceğimize inanıyorum" dedi.

"FAİZ OLDUĞU SÜRECE O ÜLKEDE YAPTIRIM OLMAZ"

ABD, Japonya, AB, İsrail gibi ülkelerdeki düşük faiz örneklerini veren Erdoğan, "Trump'ın mesela ABD'de faizin yüksek olduğunu, bunun düşürülmesi gerektiğini söylemesi gibi. Japonya'da, İsrail'de, AB üyesi ülkelerde faiz nerelerde biliyorsunuz. Peki bize ne oluyor da böyle yüksek politika faizi ile hareket ediyoruz? Bu noktada faiz olduğu sürece o ülkede yatırım olmaz" dedi.

Erdoğan yatırımcının girişimci ruhunu düşük faizle kullanabileceğini de belirterek, "Siz yüksek faiz uygularsanız yatırımcı o girişimci ruhunu uygulayamaz. Bunu başardığımız andan itibaren, ben inanıyorum ki süratle bir yatırım atağı Türkiye'de başlayacaktır. Bu yatırım atağı ile birlikte istihdam da süratle artacaktır. İstihdamın atmasıyla bir taraftan da üretim imkanı artacak, ihracatımız daha da artacak böylece büyüme de gelişmeye başlayacaktır" dedi.