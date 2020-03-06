Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 tartışmalarına noktayı koydu: Artık bizim malımız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova 'da Putin ile yaptığı görüşme sonrası, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Rusya ile yaşanan sorun S-400 projelerini etkiler mi?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "S-400 artık bizim malımız" dedi.

"TAMAMI ELİMİZDE"

Erdoğan, bir gazetecinin "Rusya geçmişte hassas konularda verdiği sözleri yerine getirmemiş, taahhütlerini tutmamıştı. Buna benzer bir durum Libya'dan Suriye'ye kadar olan coğrafyada yine Türkiye'nin güvenliğini tehlikeye düşürecek mi? Rusya, böyle politikalar sürdürürse S-400 gibi kritik hayati projeler bundan etkilenir mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"S-400 şu anda artık bizim malımız. Bir taraftan S-400 ile ilgili eğitim çalışmaları vesaire bunlar devam ediyor. S-400'ü büyük oranda teslim almış vaziyetteyiz. Tamamı elimizde. Şu anda tamamı geldi. Nisan'dan itibaren de artık faal hale gelecek. Ama yine söyleyeyim, dün de söyledim yetkililerine; Amerikalılara 'Eğer bize Patriot verirseniz biz sizden de Patriot alırız' dedik."