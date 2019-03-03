Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Saadet Partisi
'nin Ordu
Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Naim Şahin
'i eleştirerek, "Bu kişi Ordu'ya yapılan her işe sahip çıkıyormuş. Sen kimsin ya? AK Parti
'nin gücünü, imkanlarını, hizmetlerini kendilerine mal edenler, en başta Ordu'ya, sizlere saygısızlık ediyor demektir. Bu şehre ne yapılmışsa altında sadece ve sadece AK Parti'nin ve onunla yol yürümeye devam eden kadroların imzası vardır. Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya 31 Mart'ta öyle bir ders verin ki bir daha karşınıza çıkmaya yüz bulamasın." dedi.
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Kaynak: AA