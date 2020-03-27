Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 22.00'de açıklama yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, virüse karşı alınacak yeni tedbirleri açıklaması bekleniyor.

"CUMHURBAŞKANIMIZ KONUYU DEĞERLENDİRMEKTEDİR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiğini belirtmiş ve konuyla ilgili Erdoğan'ın değerlendirmeleri olacağını ifade etmişti.

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs salgınının görüldüğü illerin neden açıklanmadığı ile ilgili olarak, "Bir bölgenin salgını taşıdığı, bazılarının taşımadığı, bir bölgeden başka bölgeye geçişin daha fazla olmaması için (İtalya'da olduğu gibi) açıklamak istemiyoruz. Cumhurbaşkanımız bu konuyu değerlendirmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Koca, "Daha fazla vakanın görüldüğü iller varsa bunun için yapılması gereken önerileri de Cumhurbaşkanımıza sunmuş bulunuyoruz. Benim bilgi vermem doğru değil" diye konuşmuştu.