Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık altyapımızın gücüyle, koronavirüse karşı mücadele gibi zor bir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık altyapımızın gücüyle, koronavirüse karşı mücadele gibi zor bir süreci de inşallah örnek bir sınav vererek atlatacağız."
02.04.2020 18:16 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık altyapımızın gücüyle, koronavirüse karşı mücadele gibi zor bir süreci de inşallah örnek bir sınav vererek atlatacağız."
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Kaynak: AA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Güncel