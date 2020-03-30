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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgından en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'ya bir uçak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgından en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'ya bir uçak dolu malzemeyi çarşamba günü inşallah naklediyoruz.

30.03.2020 21:07 | Son Güncelleme: 30.03.2020 21:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgından en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olan İspanya 'ya bir uçak dolu malzemeyi çarşamba günü inşallah naklediyoruz. Aynı şekilde sıkıntılı bir dönemden geçen İtalya'ya da bu ihtiyaçları karşılamak üzere Kızılay aracılığıyla bir gemi dolusu yardım malzemesini de ulaştırdık, ulaştırıyoruz" - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, İspanya, Politika
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Haberler ›› Politika ››Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgından en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'ya bir uçak... - Haberler

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