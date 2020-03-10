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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salı günü İstanbul'da bir araya geleceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salı günü İstanbul'da bir araya geleceğiz.

10.03.2020 14:11 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salı günü İstanbul 'da bir araya geleceğiz. Eğer Boris Johnson da gelebilirse bu zirveyi dörtlü, gelmezse üçlü olarak yapacağız. Bu ifade ettiğiniz konuyu orada da Şansölye Merkel ile görüşme şansımız olacak." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Boris Johnson, İstanbul, Politika
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