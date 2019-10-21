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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsunlu öğrencilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Vezirköprülü öğrencilerle bir adaya geldi.

21.10.2019 17:15Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsunlu öğrencilerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Vezirköprülü öğrencilerle bir adaya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul dönüşünce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtını ziyaret eden öğrencileri görünce aracından inerek öğrencilerin yanına gitti. Samsun'un Vezirköprü ilçesi Meşeli Köyü'nden gelen öğrencilere çeşitli hediyeler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, öğrencilerin yanı sıra anıtı ziyaret eden vatandaşlarla da sohbet etti.
(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

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