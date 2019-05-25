Haber: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcular ile iftar programında buluştu. Sanat ve apor dünyasından çok sayıda isim iftar davetine katıldı.
Görüntü dökümü:
Dolmabahçe Sarayı
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-İftara gelen sanatçı ve sporculardan detay
- Hülya Avşar, Yusuf Güney, Şoray Uzun, İbrahim Sadri, Faik Öztürk'ün gelişi
- Kenan Sofuoğlu, Nur Tatar, Rıza Kayaalp, Cenk Tosun'un gelişi
-Erdoğan'ın konvoyunun gelişi
-Genel ve detaylar
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Kaynak: DHA