Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan</a>, mitinge katılmak üzere <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/sanliurfa/' title='Şanlıurfa'>Şanlıurfa</a>'ya geldi.<br><br>Cumhurbaşkanı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/recep-tayyip-erdogan/' title='Recep Tayyip Erdoğan'>Recep Tayyip Erdoğan</a>, 11 Nisan Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka seslenmek üzere <a class='keyword' href='/sanliurfa/' title='Şanlıurfa'>Şanlıurfa</a>'ya geldi. Uçakla GAP Havalimanı'na gelen Erdoğan'ı Şanlıurfa Valisi <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/abdullah-erin/' title='Abdullah Erin'>Abdullah Erin</a>, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İl <a class='keyword' href='/jandarma/' title='Jandarma'>Jandarma</a> Komutanı, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı, Emniyet Müdürü ve yetkililer karşıladı. - ŞANLIURFA