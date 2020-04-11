Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
11.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:58
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e tebrik mesajı gönderdi.
Kaynak: AA
Etiketler: Zeynel Abidin Beyazgül, Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Erin, Şanlıurfa, Güncel