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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

11.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa 'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e tebrik mesajı gönderdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeynel Abidin Beyazgül, Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Erin, Şanlıurfa, Güncel
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