Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Satılan Birisi Varsa Sensin"

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Arifiye'deki ana bakım tesisiyle ilgili iddialarına ilişkin, "Bay Kemal sattılar diyor, satılan birisi varsa sensin" dedi. Sakarya Demokrasi Meydanı'nda halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık bahar kendini iyiden iyiye belli etmeye başladı. Bahar yılın bir mevsimi, Sakarya'nın gönlü, vatan sevgisiyle, millet sevdasıyla, ülkeye hizmet aşkıyla 4 mevsim baharı yaşıyor. Baharın müjdecisi olarak havaya, suya, toprağa düşen cemreler inşallah 31 Mart'ta büyük ve güçlü Türkiye'nin müjdecisi olarak sandıklara da düşecektir ben inanıyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 39 günde 71 miting gerçekleştirdiklerini belirterek, "Katıldığımız diğer toplantı, buluşma, resmi programlar, ziyaretleri saymıyorum bile. Sadece 3-5 belediye başkanlığı veya eksik veya fazla almak için bu kadar çalışılır mı? Eğer öyle olsaydı muhalefetin bizim miting yaptığımız yerde 171 miting yapması gerekirdi. Buna rağmen bizim değil yarımız 10'da birimiz kadar bile çalışmıyorlar. Göstermelik toplantılar ile gün öldürüyorlar. Bizim çalışmamızın sebebi ülkemizi ve sizleri çok seviyor olmamızdandır. Bizim bu kadar çok koşturmamızın sebebi milletimize olan aşkımızdır. Bu ülkenin bir avuç toprağına, ülkemizin tek bir ferdinin saçının teline zarar gelmemesi için ülkemizi güçlü tutmak zorunda olduğumuzu biliyoruz" diye konuştu."31 MART BİR BEKA MESELİ" 31 Mart seçimlerinin beka meseli olduğunu ifade eden Erdoğan, "31 Mart'ta elbette belediyelerimiz vasıtasıyla şehirlerimizdeki insanlarımıza en güzel hizmetleri sunabileceğimiz bir neticeye ulaşmak istiyoruz. 31 Mart'ın bir beka seçimi olduğunu söylüyoruz. Türk milleti ile hesabı olan herkes 31 Mart'ı bekliyor. Milletimiz ile bir olarak önümüzdeki seçimleri geri de bıraktık. Baktılar sandıkta olmuyor, 15 Temmuz'da darbe ile ülkeyi ele geçirmeye çalıştılar, başarılı olamadılar. Milletimiz canı pahasına istiklali ve istikbaline sahip çıktı. Hep hüsrana uğradılar, şimdi de gözlerini 31 Mart'a dikmiş durumdalar. İnanıyorum ki bir kez daha başaramayacaklar, milletimiz meydanı bırakmayacak. İradelerini terör örgütünün elindeki partiye teslim edecek kadar işi ileriye götürdüler. Terör örgütünün elindeki partinin eş başkanı bu gerçeği bas bas bağırarak ilan ediyor" diye konuştu."BUNLAR TAMAMEN ETNİK YAPI OLUŞTURMAK İSTİYORLAR BU ÜLKEDE, BU ANLAYIŞINIZA DA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Türkiye'de Güney Doğu Anadolu Bölgemiz, Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Ege, Marmara var. Bu beyfendi Kürtte değil, ne idüğü belirsiz. Sen Kürdistanı çok mu seviyorsun, Irak'ın Kuzeyinde Kürdistan var, defol oraya git. Biz 780 bin kilometre karede 82 milyon nüfusumuzla Türkü, Kürdü, Lazı, Gürcüsü, Abazası, Arnavutuyla hep birlikte biriz, beraberiz, kardeşiz. Çünkü yaradılanı biz yaradandan ötürü sevdik. Bizi bölemeyecekler, parçalayamayacaklar. CHP'nin adı İYİ, kendi karışık partinin inkarı devam ettikçe eş başkanın sesi daha çok yükseliyor. Şunu bileceğiz senin bir defa bu ülkede ki tüm etnik unsurlara hepsine saygın olacak. Türkiye benim Kürt kardeşlerimden ibaret değil ki. Belli bölgelerde Kürt kardeşlerimizin oylarıyla birinci partiyiz. Bunlar tamamen etnik yapı oluşturmak istiyorlar bu ülkede, bu anlayışınıza da fırsat vermeyeceğiz. Kürdistan'ı çok seviyorsan Kuzey Irak'ta var buyur oraya git, senin gibi olanlar varsa onlar da oraya gitsin" diye konuştu."BU ÜLKEYİ BÖLDÜRTMEYECEĞİZ" CHP'ye gönül verenlere seslenen Erdoğan, "İYİ Parti'ye gönül verenlere sesleniyorum, Saadet ile birlikte olanlara sesleniyorum, Kürt kardeşlerime sesleniyorum, kırgınlığını sandığa yansıtmak isteyen kardeşlerime sesleniyorum; gelin bu karanlık oyunu birlikte bir kez daha bozalım. Türkiye'yi tökezletmek isteyenleri heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakalım. Önemli dönemeçten birlikte sağ salim çıkaralım ülkemizi. Siyasette yeni ufukların açılmasına ihtiyaç varsa bunu birlikte doğru zamanda yapalım. Bugün Türkiye'nin beraber, bir olma günüdür. İstikrarımızı tehlikeye atamayız" dedi."TÜRKİYE'Yİ YIKMAK İSTİYORLAR" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye yönelik saldırıların arttığını belirterek, "Her alanda dışarıdan ülkemize yönelik saldırılar her gün daha da artarken devletimizi zaafiyete uğratamayız. Yeni Zelanda'daki hadiseyi gördünüz, elin oğlu geçmişte yaşanılanların hiç birini unutmamış, unutmadığı gibi 2019 yılında getirip onu da silahına kazımış. Cami basıp 50 Müslüman kardeşimizi alçakça katletmiş. Bu alçak katilin amacı aynı değil mi, amaç Türkiye'yi yapabilirlerse tümüyle yıkmak, zayıflatmaktır. Ölü veya diri kazıyıp vatanımızdan atmaktır. Özgürce nefes alabileceğimiz hiçbir yer bırakmamaktır amaç, bu oyunu görmeyenlere sözümüz yok. Bazılarının gözleri vardır görmez, kulakları vardır duymaz, bazıları hepsini görür ve duyar ama başka türlü konuşur. Bizim milletimizin kalbiyle dili aynı istikamettedir. Biz milletimiz ile gönül diliyle anlaştık bugün de aynısını yapıyoruz" diye konuştu."BAY KEMAL SATTILAR DİYOR, SATILAN BİRİSİ VAR SENSİN"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal var ya bu çok garip bir insan. Arifiye'de Ana Bakım Fabrikası, fırtına obüsü, poyraz mühimmat aracı TSK için çeşitli araçlar üreten önemli bir tesistir. Savunma sanayinin birikiminde daha etkin kullanmamız şart haline gelmiştir. Bu çalışmaları sadece kamu imkanlarıyla yapmaya çalıştığımızda buraya 50 milyon dolar en az yatırım gerekiyor. Biz burada çok daha farklı bir adım attık, bizim yüksek teknolojiye hemen ihtiyacımız var. Arifiye'de ki ana bakım fabrikanın işletmesini modernizasyonu gerçekleştirmek ve üretimi hızlandırmak adına BMC'nin yüzde 50-50 Katar'la ortaklığımız var, aynı ortaklığı buraya taşıdık 25 yıllığına burayı BMC'ye devrettik. Bay Kemal sattılar diyor, satılan birisi var sensin. Niye yalan söylüyorsun, burada kesinlikle mülkiyet devri söz konusu değildir. Varsa böyle bir şey ispatla, ben her şeyi bırakmaya varım, sen siyasetten çekilmeye var mısın? Çünkü dürüst değil, yalancısın. Bu fabrikanın arazisi taşınmazları, ekipmanları devlete ait olarak kalacak, sadece işletmesi özel sektörde olacak 25 yıllığına. Burada çalışan işçilerimiz hiç bir hak kaybı yaşamadan üretimine devam edecek. Üretim artışı sonucunda ister istemez ilave istihdama ihtiyaç duyulacak. Savunma sanayimiz daha da güçlenecek" diye konuştu.(Remzi Şimşek - Burak Can Tokyürek/İHA)