12 Aralık 2018, 13:43
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Savunma Sanayii) Bugüne Kadar Yaptıklarımızı Isınma, Alıştırma, Egzersiz...

- Türk Savunma Sanayii Zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Savunma Sanayii Zirvesi'ne katıldı.

- Türk Savunma Sanayii Zirvesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Savunma Sanayii Zirvesi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece doğal kaynağa veya ticarete dayalı paranızın olması, savunma sanayinde belirli bir seviyeye ulaşamamışsanız özgürlüğünüzü garanti altına almanızı asla size getirmez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Savunma sanayi) Son 16 yıldaki atılımlarımız sayesinde ülkemizi çok farklı ve ileri bir noktaya getirmeyi başardık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Savunma sanayi) Bugüne kadar yaptıklarımızı ısınma, alıştırma, egzersiz hareketleri olarak görüyoruz. İnşallah, bundan sonra koşmaya çok daha farklı bir şekilde devam edeceğiz." Beştepe,Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan
12 Aralık 2018 Çarşamba 13:43