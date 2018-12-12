Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Savunma Sanayii) Bugüne Kadar Yaptıklarımızı Isınma, Alıştırma, Egzersiz...

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:43



12 Aralık 2018 Çarşamba 13:43

- Türk Savunma Sanayii ZirvesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Savunma Sanayii Zirvesi'ne katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece doğal kaynağa veya ticarete dayalı paranızın olması, savunma sanayinde belirli bir seviyeye ulaşamamışsanız özgürlüğünüzü garanti altına almanızı asla size getirmez."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Savunma sanayi) Son 16 yıldaki atılımlarımız sayesinde ülkemizi çok farklı ve ileri bir noktaya getirmeyi başardık."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Savunma sanayi) Bugüne kadar yaptıklarımızı ısınma, alıştırma, egzersiz hareketleri olarak görüyoruz. İnşallah, bundan sonra koşmaya çok daha farklı bir şekilde devam edeceğiz."