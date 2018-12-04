Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Bahçeli ile Bir Araya Gelmemiz Vazgeçilmezdir"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Arjantin
'deki G20 Liderler Zirvesi'in ardından gerçekleştirdiği Paraguay
ve Venezuela
ziyaretlerini tamamlayarak özel uçak "TC-TRK" ile saat 14.40'ta Ankara
'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin
, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna
ve beraberindeki heyet karşıladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan
, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
da yurda döndü.
Türkiye,Arjantin,Ankara,Recep Tayyip Erdoğan
04 Aralık 2018 Salı 17:15