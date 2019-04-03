Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Değerlendirme Toplantısı Yapıyor

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/dolmabahce-sarayi/' title='Dolmabahçe Sarayı'>Dolmabahçe Sarayı</a>'ndaki çalışma ofisinde seçim değerlendirme toplantısı yapıyor.<br><br>Cumhurbaşkanı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/recep-tayyip-erdogan/' title='Recep Tayyip Erdoğan'>Recep Tayyip Erdoğan</a>, bazı Bakan ve AK Partili yöneticilerle birlikte <a class='keyword' href='/dolmabahce-sarayi/' title='Dolmabahçe Sarayı'>Dolmabahçe Sarayı</a>'ndaki çalışma ofisinde seçim değerlendirme toplantısı yapıyor. Toplantıya, <a class='keyword' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a> Büyükşehir Belediye Başkan Adayı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/binali-yildirim/' title='Binali Yıldırım'>Binali Yıldırım</a> da katıldı. - İSTANBUL