Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit edilen 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit edilen 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

03.11.2019 18:29
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentteki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaretinin ardından Şanlıurfa Valiliğine geçti.
Burada Vali Abdullah Erin ile görüşen Erdoğan, ardından da Büyükşehir Belediyesine geçerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile görüştü.
Şehit Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, belediye ziyareti sırasında, YPG/PKK'lı teröristlerce sınırın Suriye tarafından 10 Ekim'de Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırıda şehit edilen 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle de görüştüğü öğrenildi.
Görüşmede Erdoğan'ın, yakından ilgilendiği Omar'ın kardeşlerine hediyeler verdiği kaydedildi.
Vatandaşlardan Erdoğan'a sevgi gösterisi
Çıkışta ise belediye binası çevresinde toplanan vatandaşların yanına giderek sohbet eden Erdoğan, kent merkezinde bir süre yürüyüş yaptı.
Yürüyüş sırasında çok sayıda vatandaş, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit edilen 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle görüştü

Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
23:45 Millilerden Dünya Güreş Şampiyonası'nda 6 madalya
23:45 Beşiktaş'ta gece kulübü sahibinin şüpheli ölümü
23:38 Beşiktaş'taki trafik kazası
22:57 Beşiktaş'ta durağa daldıktan sonra yolcuları bıçaklayan otobüsün şoförü denizden çıkarılırken "Öldürün beni" diye bağırdı
22:05 Son dakika: Beşiktaş'ta halk otobüsünün durağa girdiği olayda bir kişi hastanede hayatını kaybetti
21:46 Babalarının sırtında okula giden kardeşlere kaymakamlıktan müjde: Peri Çayı üzerinde köprü yapılacak
21:31 Durağa dalıp, 3 kişiyi bıçaklayan otobüs şoförü ile ilgili İBB'den açıklama: Adli ve idari işlemler başlatıldı
21:18 Silivri'de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı
21:00 Furkan Vakfı'nın eylemine polisin biber gazı ve joplu müdahalesi sosyal medyada tepki gördü
20:54 AK Partili eski bakan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi yönetimine girince parti içinden sert eleştiriler geldi
3.11.2019 23:48:03