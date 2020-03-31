Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevi başında şehit edilen savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görevi başındayken teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin beşinci yılında rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.Paylaşımda, şehit savcı Kiraz'ın fotoğrafı da yer aldı.

Kaynak: AA