Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehit yavrularımızın ailelerini belediyenin önüne koyuyorsa biz de onları...

Jandarma
ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet TöreniTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne katıldı. (5)
Erdoğan: "(Üç büyükşehir belediyesinde görevlendirme) Kim terörle el ele olursa milletin verdiği yetkiyi yasalar içerisinde sonuna kadar koruyacağız"
Erdoğan: "Halka değil de teröristlere hizmet ediyorsa şehit yavrularımızın ailelerini belediyenin önüne koyuyorsa biz de onları kapının önüne koyarız"