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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehit yavrularımızın ailelerini belediyenin önüne koyuyorsa biz de onları...

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı...

23.08.2019 21:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne katıldı.
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Erdoğan: "(Üç büyükşehir belediyesinde görevlendirme) Kim terörle el ele olursa milletin verdiği yetkiyi yasalar içerisinde sonuna kadar koruyacağız"
Erdoğan: "Halka değil de teröristlere hizmet ediyorsa şehit yavrularımızın ailelerini belediyenin önüne koyuyorsa biz de onları kapının önüne koyarız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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