24 Şubat 2019, 17:04
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehrimize Daha Çok Hizmet Getireceğiz"

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KAYSERİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kayseri'de düzenlenen mitinginde halka hitap etti.

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KAYSERİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kayseri'de düzenlenen mitinginde halka hitap etti. (4) Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Kaynak: AA