Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sen hangi milletle konuşuyorsun? Senin her yerin bomba olsa ne yazar! Terbiyesiz, ahlaksız, adi, alçak sen kolayı seçtin."-"Bu ahlaksız İstanbul'a Konstantinapol diyor. Bu millet var ya bu can bu tende oldukça böyle bir şeye asla müsaade etmez"-" Çıkmış İsrail'in başında bir soyguncu var ya yargılanan var ya… Onun oğlu da tweet atıyor. İstanbul Bizans'ın başkenti Hristiyan şehridir diyor. Be ahlaksız siz Filistin'in tamamını işgal ettiniz. Siz 38'de 48'de neredeydiniz, o Filistinli kardeşlerim o zaman neredeydi, şimdi nerede… İşgal ettiniz"-" Netanyahu zalimdir. Dünyada zulmeden bir ülke aranıyorsa o da İsrail'dir. Terör devleti aranıyorsa o da İsrail'dir. Bunları söylüyorum diye rahatsız olan varsa onlar varsın rahatsız olsunlar"-"Yeni Zelanda'da şehit edilen kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum"GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te vatandaşlara seslendi.