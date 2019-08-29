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Cumhurbaşkanı erdoğan, şenler'in adının verileceği müze ve kütüphaneyi ziyaret etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte yazar Şule Yüksel Şenler'in cenaze törene katıldı.

29.08.2019 16:07 Cumhurbaşkanı erdoğan, şenler'in adının verileceği müze ve kütüphaneyi ziyaret etti


CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte yazar Şule Yüksel Şenler'in cenaze törene katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Eyüpsultan Camii'ndeki cenaze töreninin ardından mezarlığa da gitti. Erdoğan daha sonra, Eyüpsultan Tersane Caddesi'nde bulunan yazar Şule Yüksel Şenler'in isminin verileceği müze ve kütüphane binasını ziyaret etti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan burada yaklaşık yarım saat kaldı. Erdoğan'ın ziyareti sırasında AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da yer aldı.

- İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler, Cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Güncel

Kaynak: DHA

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