Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenol Güneş ile Canlı Yayına Çıktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımın Moldova'yı 4-0 yendiği maçın ardından soyunma odasına inip futbolcuları tek tek tebrik etti. Ardından Erdoğan, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"DAHA FARKLI OLABİLİRDİ"

Erdoğan, ''Güzel bir galibiyet. Şenol hocamızın 2'de 2 tahmini tuttu. Gol yemeden kazanmak da önemli. Bugün daha farklı olabilirdi. İyi bir fikstür var. Temennimiz, arzumuz, inşallah bu gidiş böyle devam eder. Ben 2. yarıya yetişebildim, 2. yarıda da gayet güzel. Başarılı bir takımımız var, nazar değmesin. Şenol hocamızı tebrik ediyoruz, takımımızı tebrik ediyoruz.'' dedi.

''MİLLİ TAKIM ORTAK DEĞER''

Teknik Direktör Şenol Güneş, canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına geldi ve şu ifadeleri kullandı: ''Çok teşekkürler, sağ olun. Ayağınıza sağlık. Ülke adına bir sorumluluğumuz var, milli takım ortak değer. Herkesin bir araya geldiğini görüyoruz.''