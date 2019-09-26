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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine başlanmasını ticaret hacmi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine başlanmasını ticaret hacmi hedefine ulaşılması bakımından yararlı buluyorum" "ABD ile ortaklığımız bugüne kadar pek çok zorluğun üstesinden gelmiştir" "Türk firmalarının ABD'deki yatırımları 5 Milyar Dolar'a yaklaştı" "...

26.09.2019 03:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine başlanmasını ticaret hacmi hedefine ulaşılması bakımından yararlı buluyorum"
"ABD ile ortaklığımız bugüne kadar pek çok zorluğun üstesinden gelmiştir"
"Türk firmalarının ABD'deki yatırımları 5 Milyar Dolar'a yaklaştı"
" ABD'nin önümüzdeki dönemde almasını beklediğimiz önlemlerden Türkiye'yi muaf tutmasını bekliyoruz"
NEW YORK (İHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta TAİK tarafından düzenlenen "10. Türkiye Yatırım Konferansı" Gala yemeğinde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Kaynak: İHA

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