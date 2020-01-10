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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sevgi Evleri'nde yetişen gençleri kabul etti

Sevgi Evleri'nde yetişen gençlerin seslendirdiği türkü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı duygulandırdı.

10.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:46Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sevgi Evleri'nde yetişen gençleri kabul etti
Sevgi Evleri'nde yetişen gençlerin seslendirdiği türkü, Recep Tayyip Erdoğan'ı duygulandırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, engelliler ile devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninin ardından Sevgi Evleri'nde yetişen gençleri kabul etti.
Kabulün görüntüleri Cumhurbaşkanlığınca paylaşıldı.
Gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu'nun, 7 Eylül 2015'te Dağlıca'da terör örgütü PKK'nın saldırısıyla şehit olan askerler için bestelediği "Dağlıca Türküsü"nü okudu.
Gençlerin seslendirdiği türkü Erdoğan'a duygu dolu anlar yaşattı.

Cumhurbaşkanı, Sevgi Evleri, Beştepe, Güncel

Kaynak: AA

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