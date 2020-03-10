Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan için kılınan cenaze namazına katıldı (1)
Şevket Kazan'ın cenaze töreni İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi ve taziyede bulunması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi ve taziyede bulunması AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un gelişi ve taziyede bulunması Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun gelişi...
10.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:51
Şevket Kazan'ın cenaze töreniİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi ve taziyede bulunmasıAdalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi ve taziyede bulunmasıAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un gelişi ve taziyede bulunmasıGelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun gelişi ve taziyede bulunmasıEski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün gelişi ve taziyede bulunmasıTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve taziyede bulunmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski bakanlardan Şevket Kazan için Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı. (1)
Kaynak: AA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Abdulhamit Gül, Şevket Kazan, Güncel
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