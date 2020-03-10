Menü
Haberler ›› Güncel ››Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan için kılınan cenaze namazına katıldı (2) - Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan için kılınan cenaze namazına katıldı (2)

Şevket Kazan'ın cenaze töreni Alınan güvenlik önlemlerinden görüntüler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi ve taziyede bulunması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi ve taziyede bulunması AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un gelişi ve taziyede bulunması Gelecek Partisi...

10.03.2020 18:39 | Son Güncelleme: 10.03.2020 18:44
Şevket Kazan'ın cenaze töreni
Alınan güvenlik önlemlerinden görüntüler
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi ve taziyede bulunması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi ve taziyede bulunması
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un gelişi ve taziyede bulunması
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun gelişi ve taziyede bulunması
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün gelişi ve taziyede bulunması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve taziyede bulunması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski bakanlardan Şevket Kazan için Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.
(2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan için kılınan cenaze namazına katıldı (2)

Kaynak: AA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Abdulhamit Gül, Şevket Kazan, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi Güncel
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz Güncel
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan merak edilen soruya yanıt: Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan merak edilen soruya yanıt: Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi?
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın Güncel
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu Güncel
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
Manisa'da koronavirüs alarmı! Umre'den dönen hasta virüs şüphesiyle karantinaya alındı Güncel
Manisa'da koronavirüs alarmı! Umre'den dönen hasta virüs şüphesiyle karantinaya alındı
Saatte 285 kişiyi öldürüyor! Böbrek hastalığı koronavirüsten daha tehlikeli bir salgın haline geldi Güncel
Saatte 285 kişiyi öldürüyor! Böbrek hastalığı koronavirüsten daha tehlikeli bir salgın haline geldi