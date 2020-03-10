Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan için kılınan cenaze namazına katıldı (2)
Şevket Kazan'ın cenaze töreni Alınan güvenlik önlemlerinden görüntüler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi ve taziyede bulunması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi ve taziyede bulunması AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un gelişi ve taziyede bulunması Gelecek Partisi...
10.03.2020 18:39 | Son Güncelleme: 10.03.2020 18:44
Şevket Kazan'ın cenaze töreniAlınan güvenlik önlemlerinden görüntülerİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi ve taziyede bulunmasıAdalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi ve taziyede bulunmasıAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un gelişi ve taziyede bulunmasıGelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun gelişi ve taziyede bulunmasıEski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün gelişi ve taziyede bulunmasıTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve taziyede bulunması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski bakanlardan Şevket Kazan için Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.(2)
Kaynak: AA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Abdulhamit Gül, Şevket Kazan, Güncel
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