30.05.2019 16:57
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şiddet içermeyen bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların...

- Salondan ve katılımcılardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'na katıldı.

- Salondan ve katılımcılardan görüntüler
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'na katıldı. (9)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şiddet içermeyen bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarının elektronik izleme merkezi aracılığıyla evde infazına imkan tanınacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her asliye hukuk mahkemesinin yargı çevresinde bir noterlik kurulması zorunlu hale geliyor." Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddet içermeyen bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların... Cumhurbaşkanı, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Kaynak: AA