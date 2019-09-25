Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacılar için 40 milyar dolar harcama yapıldığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti kapsamında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Zirvesi'ne katıldı. Etkinlikte Suriyeli sığınmacılarla ilgili konuşan Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemize sığınan ve halen 3,6 milyonu sınırlarımız içinde yaşayan sığınmacılar için 40 milyar dolar harcama yaptık." dedi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİ TEMİZLEMEYE HAZIRLANIYORUZ"

Erdoğan gündeme dair konulara değinerek, "İdlib'de süküneti korumak için diplomatik gayretlerimizi sürdürüyoruz. Suriye'de terörden temizlediğimiz bölgelerde okulları hastaneleri, altyapı ve üst yapıyı yeniden ayağa kaldırıyoruz. Şimdi aynı amaçla Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemeye hazırlanıyoruz" dedi.

"40 MİLYAR DOLAR HARCAMA YAPTIK"

Sözlerine devam eden Erdoğan, Suriyeli sığınmacılarla ilgili de konuşarak, "Ülkemize sığınan ve halen 3,6 milyonu sınırlarımız içinde yaşayan sığınmacılar için 40 milyar dolar harcama yaptık. Geçen sene insani bir krizin eşiğine gelen ve 4 milyon sivilin yaşadığı İdlib'de sükuneti korumak için diplomatik gayretlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.