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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİNAN KILIÇ'IN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın hayatını kaybeden babası Sinan Kılıç, cenaze törenine katıldıFatih Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem...

23.02.2020 15:13 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:13CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİNAN KILIÇ'IN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Recep Tayyip Erdoğan eski Gençlik ve Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın hayatını kaybeden babası Sinan Kılıç, cenaze törenine katıldı

Fatih Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Hidayet Türkoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile iş, spor, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından merhumun naaşı Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedildi.

Görüntü Dökümü:

Cumhurbaşkanı'nın gelişi

Cenazeye gelenlerden detaylar

Genel detaylar



Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Sinan Kılıç, Güncel

Kaynak: DHA

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