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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette ABD malum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette ABD malum stratejik ortağımız.

21.09.2019 13:36Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette ABD malum stratejik ortağımız. NATO'da beraberiz, uzun yıllar bu stratejik ortaklığımızı her halükarda devam ettirmişiz. Biz şu anda da aynı noktadayız. ABD ile karşı karşıya gelmek gibi bir arzumuz yok. Ancak ABD'nin de davetli olmadığı bir yerde şu anda terör örgütlerine vermiş olduğu desteği bizim de görmemezlikten gelme gibi bir lüksümüz olamaz. Yani YPG/PKK gibi terör örgütlerine verdikleri destek apaçık ortadadır."

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Kaynak: AA

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