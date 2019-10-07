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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'a geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 13.00'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi.

07.10.2019 13:18Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'a geldi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 13.00'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markoviç, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile büyükelçilik personeli karşıladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Belgrad'a geldi.

Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Karadağ, Türkiye, Belgrad, Güncel

Kaynak: AA

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