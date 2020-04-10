Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü.
10.04.2020 22:34 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:34
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Vucic'e oğlunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle şifa dileklerini iletti.
Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler de ele alındı.
Kaynak: AA
Etiketler: Sırbistan Karadağ, Cumhurbaşkanı, Güncel