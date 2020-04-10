Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le telefonla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü.
10.04.2020 22:35 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic'e oğlunun korona virüse yakalanması dolayısıyla şifa dileklerini iletti. Görüşmede, Covid-19 ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Karadağ, Cumhurbaşkanı, Güncel