Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü.

10.04.2020 22:45 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic'e oğlunun koronavirüs salgınına  yakalanması nedeniyle şifa dileklerini iletti. Görüşmede ayrıca koronavirüs salgınıyla mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Karadağ, Cumhurbaşkanı, Politika
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

Fahrettin Altun’dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın Haberler
Fahrettin Altun'dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı Haberler
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik
Bakan Koca’nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti Haberler
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor Haberler
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor
Haberler ›› Politika ››Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü - Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

00:02: Belediye anonslar ile vatandaşları sosyal mesafe ve yoğunluk için uyardı - Haberler 23:51: Yeni Silent Hill'in, On Sekiz Aydır Geliştirildiği İddia Edildi - Haberler 23:44: Vatandaşların kapalı marketi açıp alış veriş yaptığı anlar havadan görüntülendi - Haberler 23:37: İstanbul'da market ve fırın kuyruğundaki vatandaşlar birbirine girdi - Haberler 23:34: Sokağa çıkma yasağının ardından Manisa'da vatandaşlar fırınlara akın etti - Haberler 23:30: Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 1 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin liranın üzerinde para cezası uygulanacak 23:09: İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik 21:06: Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı - Haberler