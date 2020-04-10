Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü.
10.04.2020 22:45 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:45
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic'e oğlunun koronavirüs salgınına yakalanması nedeniyle şifa dileklerini iletti. Görüşmede ayrıca koronavirüs salgınıyla mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Kaynak: DHA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Karadağ, Cumhurbaşkanı, Politika