Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta Genç Çiftin Nişan Yüzüklerini Taktı

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan</a>, <a class='keyword' href='/sirnak/' title='Şırnak'>Şırnak</a>'ta iki gencin nişan yüzüklerini taktı. <a class='keyword' href='/cumhurbaskani/' title='Cumhurbaşkanı'>Cumhurbaşkanı</a> ve <a class='keyword' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a> Genel Başkanı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/recep-tayyip-erdogan/' title='Recep Tayyip Erdoğan'>Recep Tayyip Erdoğan</a>, AK Parti Şırnak İl Başkanlığı tarafından düzenlenen miting sonrası Vedat Atan ve Nevin Erzen çiftinin nişan yüzüklerini taktı. Nişan kurdelelerini kesen <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Erdoğan</a> 'hayırlı olsun' dileklerini iletti. Mitingin ardından genç çiftin nişan yüzüklerini takan Erdoğan, daha sonra <a class='keyword' href='/hakkari/' title='Hakkari'>Hakkari</a>'ye hareket etti.<br><br>(İHA)