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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'yi görünce salona girmedi

BM Genel Kurulu'nda dünyanın gündemine damga vuran bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın masasında, Muhammed Mursi'yi darbe ile devirerek başa gelen Mısır'ın lideri Sisi'yi görünce salona girmedi. Erdoğan, daha önce Sisi için "Aynı masada oturmam" demişti.

25.09.2019 00:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'da dünyanın gündemine damga vuran bir bir konuşma yaptı. Çok sayıda devlet başkanının hitap ettiği Genel Kurul'da Muhammed Mursi'yi darbe ile devirerek başa gelen Mısır'ın lideri Abdulfettah el Sisi de yer alıyordu. Ancak Erdoğan, geçen yıl yaptığı gibi bu yıl da Sisi'yi görünce salona girmekten vazgeçti.

GEÇEN YIL DA SALONA GİRMEMİŞTİ

Gazeteci Razi Canikliğil'in aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'deABD Başkanı Donald Trump'ın masasında Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah el Sisi'yi görünce salona girmedi. Sisi geçen yıl da o masadaydı ve Erdoğan salondan çıkmıştı. Masada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da yer aldı.

"SİSİ'YLE AYNI MASADA OTURMAM" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2014 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (BM) gerçekleştiği New York'ta, BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un verdiği yemeğe Sisi'yle aynı masaya verildiği için katılmamış ve "Aynı masaya oturup darbecileri meşrulaştıramam" diyerek tepki göstermişti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'yi görünce salona girmedi

Birleşmiş Milletler, Abdulfettah El Sisi, Muhammed Mursi, Politika, Güncel

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