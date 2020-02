Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siz bizim yanımızda durdukça bizde koşmaya koşturmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal konuşuyor. Bay Kemal kafayı Sakarya 'ya takmış. Sakarya'nın evladı, Arifiye 'deki tank fabrikasının ne işe yaradığını çok iyi biliyor. Biz Arifiye'deki tank fabrikasını satmadık." dedi.Erdoğan, Bergama ilçesinde halka hitap etti.Burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Bergamalılara 31 Mart seçimlerinde yüzde 49 ile AK Parti'yi iktidar kıldıkları için teşekkür etti. Erdoğan, "Böylece Bergama AK Parti'nin gönül belediyeciliğiyle tanışmış oldu. Bergama'nın önünde çok daha aydınlık günlerin kapıları aralandı." diye konuştu.Erdoğan, bu başarı nedeniyle milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatlarını, mahalle temsilcilerini, kadın ve gençlik kollarını, sandık müşahitlerini tebrik etti, Belediye Başkanı Hakan Koştu başkanlığında Bergama'nın kısa sürede belediye hizmetlerinde de hak ettiği konuma geleceğini söyledi. Erdoğan, "Hakan kardeşimiz bir taraftan ilçemizi güzelleştirirken, diğer taraftan da yılların ihmalini giderecek adımlar atacaktır. Bu zorlu ve önemli görevde şahsım, tüm milletvekili arkadaşlarım hep birlikte yanında olacağız, gereken desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Tam 40 yıldır millete hizmetkar olmanın şerefini yaşadıklarını belirten Erdoğan, 18 senedir bütün Türkiye'ye azimle, aşkla hizmet götürdüklerini dile getirdi.Siyasi hayatlarının hiçbir döneminde yılgınlığa kapılmadıklarını, şehirlere hizmet ederken insanların inancına, kılık-kıyafetine, meşrebine, mezhebine, hayat tarzına göre ayrım yapmadıklarını ifade eden Erdoğan, "Hangi siyasi görüşte olursa olsun herkesi bağrımıza bastık, baş tacı ettik. Bizim dönemimizde Türkiye kardeşlikle büyüdü, demokrasiyle güçlendi, özgürlüklerle ilerledi. Sadece ekonomide değil, ulaşımdan sağlığa, tarımdan turizme her alanda ülkemiz destan yazdı. Bizden önce yaklaşık 80 yılda yapılan hizmetlerin katbekat fazlasını 18 seneye sığdırmayı başardık." dedi.Erdoğan, Bergama'nın bunlara şahit olduğunu dile getirerek, "Dış politikada, her akşam televizyon ekranlarında dünyada neler oluyor, neler bitiyor bunları zaten izliyorsunuz. Bunları izlerken de bazı gerçekleri görüyorsunuz. Bundan 20-30 yıl, 40 yıl önce nasıl bir Türkiye vardı, şimdi nasıl bir Türkiye var, bunları görüyorsunuz. Yani el etek öpen değil, batılı liderler karşısında el pençe divan duran değil, masaya oturup onlarla beraber ülkelerimizin menfaatini konuşan bir lideriniz var. Sözü dinlenen, pasaportu itibar gören, her adımı dikkatle takip edilen bir ülke konumuna geldik." diye konuştu."Teröristleri inlerine tıkıyoruz"Savunma sanayisinde yerlilik oranını yüzde 20'den yüzde 70'lerin üzerine çıkardıklarına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Amerika'ya 'bize insansız hava aracı verin' dediğimiz zaman bize ne dediler biliyor musunuz? 'Kongreden geçiremedik.' Şimdi ne oldu? İnsansız hava aracımızı yapıyor muyuz? Zaten silahlı insansız hava aracını hiç vermiyorlardı. Şimdi silahlı insansız hava aracımızı da yapıyor muyuz? Bitmedi, şimdi onun bir daha üzerine gittik. İnşallah yakında o da test edildi, başarıldı, Akıncı devreye giriyor. Bütün bunlarla beraber Cudi Dağı'nda, Gabar'da, Bestler deresinde bu teröristleri ne yapıyoruz, inlerine tıkıyoruz, inlerine. Eğer içeride bugün teröristler kaçacak delik arıyorlarsa bundan. Eğer bu imkanlarımız olmasaydı bunu başaramazdık. Şimdi ne oldu? Şimdi yerli olarak, milli olarak güçlüyüz, daha sağlamız ve her geçen gün daha ileri gidiyoruz."Türkiye'nin savunma sanayinde yılda 3-4 milyar dolar ihracat yaptığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:"Şimdi biz artık tankımızı da üretiyoruz, zırhlı taşıyıcılarımızı da üretiyoruz. Bay Kemal konuşuyor. Bay Kemal kafayı Sakarya'ya takmış. Sakarya'nın evladı, Arifiye'deki tank fabrikasının ne işe yaradığını çok iyi biliyor. Biz Arifiye'deki tank fabrikasını satmadık, tam aksine sürekli olarak yenilenemeyen, eski teknolojiye mahkum kalan Arifiye'deki tank fabrikası bir defa BMC denilen -ki İzmir'dedir bu fabrika- şimdi bunun Sakarya'da Katar ve Türk şirketleri ortaklaşa olarak yenisini kuruyorlar. İşte bu arada da Arifiye'deki tank fabrikasını da yine BMC, Katarlılarla ortaklaşa buraya 50 milyon dolar yatırım yapmak suretiyle burayı yeniliyorlar, röleve ediyorlar. Böylece inşallah tanklarımızın yenilenmesi, tamiri, bakımı, üretimi orada ve bütün bu zırhlı taşıyıcılar yine Karasu'da Sakarya'da üretimi yapılacak. Aynen şu anda İzmir'deki BMC'de neler üretiliyorsa Sakarya'daki Karasu'da o üretilecek. Ama yalan Bay Kemal'de bol. Akşam yalan, sabah yalan. Onun için bizim tabii yalanda onunla baş etmemiz mümkün değil."Bugün Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun açılışını yaptıklarını anımsatan Erdoğan, "İzmir milletvekili olduğu için dedim belki gelir. Onu (Kılıçdaroğlu) da davet ettim. Gelmedi. Bayağı üzüldüm. Üzüldüm, onu da aramızda görmek isterdim ama gelmedi. Kendi bilir." diye konuştu.(Sürecek)