Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sofuoğlu ve Öncü Kardeşleri Kabul Etti

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan</a>, AK Parti <a class='keyword' href='/sakarya/' title='Sakarya'>Sakarya</a> <a class='keyword' href='/milletvekili/' title='Milletvekili'>Milletvekili</a> ve eski motor sporcusu <a class='keyword' href='/kenan-sofuoglu/' title='Kenan Sofuoğlu'>Kenan Sofuoğlu</a>, ilk kez çıktığı Moto3 yarışını birinci bitiren Can Öncü ve kardeşi Deniz Öncü'yü makamında kabul etti.<br><br> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskanligi-kulliyesi/' title='Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'>Cumhurbaşkanlığı Külliyesi</a>'nde gerçekleştirilen ziyarette <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/genclik-ve-spor-bakani/' title='Gençlik ve Spor Bakanı'>Gençlik ve Spor Bakanı</a> Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı <a class='keyword' href='/hamza-yerlikaya/' title='Hamza Yerlikaya'>Hamza Yerlikaya</a> da yer aldı.<br><br>İlk kez çıktığı Moto3 yarışını birinci bitirerek Moto3 Grand Prix tarihinin yarış kazanan en genç sporcusu olan 15 yaşındaki Türk motor sporcusu Can Öncü ve yine motor sporcusu olan kardeşi Deniz Öncü, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Erdoğan</a>'a adının yazılı olduğu bir kask hediye etti.<br><br><br><br>GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: <br><br>Ziyaretten görüntüler