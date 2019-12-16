Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Başbakanı Hayri'yi kabul etti - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Başbakanı Hayri'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cenevre temasları kapsamında Somali Başbakanı Hassan Ali Hayri'yi kabul etti.

16.12.2019 18:15 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:15Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Başbakanı Hayri'yi kabul etti
Recep Tayyip Erdoğan, temasları kapsamında Başbakanı Hassan Ali Hayri'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere geldiği Cenevre'de temaslarına başladı. Yerel saatle 11.30 sıralarında Four Seasons Oteli'ne giriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında Somali Başbakanı Hassan Ali Hayri ile bir araya geldi. Four Seasons Hotel'de gerçekleştirilen görüşme yerel saatle 15.00'te başladı.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın eşlik etti.
(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Cenevre, Somali, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:06 Tekirdağ'da otobüs terminalinde 13 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
19:05 İzmir'de 28'i çocuk 60 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
19:05 Van'da 1 terörist yakalandı - Haber
19:05 Bakırköy'de komşusuna saldıran baba ve 2 oğlu tutuklandı - Haber
19:04 Turgutlu'da haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi tutuklandı - Haber
18:20 Erdoğan'ın "Kapatırız" sözlerinin ardından İncirlik Hava Üssü'nde sessizlik hakim - Haber
17:38 Danimarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı - Haber
17:29 Türkiye'deki kayak merkezleri arasında bir ilk; Erciyes'te poliklinik açıldı - Haber
17:17 Gökçek'ten 500 zabıtayı sıraya dizdiği iddia edilen İmamoğlu'na "ego" çıkışı - Haber
16:44 Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir - Haber
16.12.2019 19:08:17