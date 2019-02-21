Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 17 Yılda Denizli'ye 23 Katrilyon Lira Yatırım Yaptık"

- <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan</a>'ın konuşması</br>Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler DENİZLİ - <a class='keyword' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a> <a class='keyword' href='/cumhurbaskani/' title='Cumhurbaşkanı'>Cumhurbaşkanı</a> ve <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a> Genel Başkanı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/recep-tayyip-erdogan/' title='Recep Tayyip Erdoğan'>Recep Tayyip Erdoğan</a>, <a class='keyword' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a>'nin <a class='keyword' href='/denizli/' title='Denizli'>Denizli</a> mitinginde konuştu. (8)