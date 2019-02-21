21 Şubat 2019, 17:43
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 17 Yılda Denizli'ye 23 Katrilyon Lira Yatırım Yaptık"

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler DENİZLİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Denizli mitinginde konuştu.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler DENİZLİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Denizli mitinginde konuştu. (8) Cumhurbaşkanı, Denizli, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Kaynak: AA