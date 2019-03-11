11 Mart 2019, 20:06
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 17 Yılda Terör Örgütlerinin Sömürü, Yağma Düzenini Bozduk"

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara çay hediye etmesi dağıtması HAKKARİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK...

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara çay hediye etmesi dağıtması HAKKARİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırım siyasetimizle, kardeşlik siyasetimizle ve hizmet siyasetimizle en büyük darbeyi, terör örgütünün beslenme kaynaklarına indirdik" Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Kaynak: AA