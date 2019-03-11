Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 17 Yılda Terör Örgütlerinin Sömürü, Yağma Düzenini Bozduk"

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler</br>Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması</br>Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara çay hediye etmesi dağıtması HAKKARİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. (6)<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yatırım siyasetimizle, kardeşlik siyasetimizle ve hizmet siyasetimizle en büyük darbeyi, terör örgütünün beslenme kaynaklarına indirdik'