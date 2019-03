Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son günlerde döviz kuru üzerinden yine bir takım oyunlar oynuyorlar""İhracat ve döviz rezervlerini arttırmaya başladıkça daha da azgınlaşıyorlar"-"Bu ittifakın bir görünen ortakları var bir de fiilen var olan ama pek ismi anılmak istemeyen gizli ortakları var" "Kandil'den terör baronlarının bunlara destek çağrısı yapıyor" "Pensilvanya'nın kaçakları bunlara destek çağrısı yapıyor "Bay Kemal, barajla göleti anlamaz, öyle bir kabiliyeti yok" "Bay Kemal bak eserlerle konuşuyorum lafla değil"UŞAK - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, döviz kurunda yaşanan gelişmelere değinerek, "Son günlerde döviz kuru üzerinden yine bir takım oyunlar oynuyorlar. Türkiye'yi enflasyonu dizginlemeye, yatırımları hızlandırmaya, istihdamı arttırmaya başladıkça, ihracat ve döviz rezervlerini arttırmaya başladıkça daha da azgınlaşıyorlar. Ülkemizi bu tür oyunlarla oyalayıp asıl hedeflerinden vazgeçireceklerini sanıyorlar" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart yerel seçimleri kapsamında Uşak 15 Temmuz Şehitler Meydanında vatandaşlara seslendi. Mitingde gençlerin yoğunlukta olduğu gözlenirken, polis tarafından mitinginde gerçekleştirildiği alanda geniş güvenlik önlemleri aldı. Hava yolu ile Uşak'a gelen Erdoğan, akşam saatlerinde kürsüden vatandaşlara seslendi. Konuşmasında ekonomi ve döviz kurunda yaşanan gelişmelere değinerek başlayan Erdoğan, "Bizlerde sizlere aşığız ve savdalıyız. Aşıklar sevdikleri için en güzelini ister bizde uşak, ülkemiz ve milletimiz için en güzelini istiyoruz sizleri en güzele layık gördüğümüz için 17 yıldır dur durak bilmende çalışıyoruz. Milletimizin emanetini yere düşürmeden geleceğe taşımak için her türlü mücadeleyi veriyoruz bu kolay olmadı karşımıza yeri geldi vesayet güçleri çıktılar. Yeri geldi sokakları karıştırmak istediler. Yeri geldi emniyet ve yargı teşkilatındaki hainler ile ülke yönetimine el koymaya kalktılar. Yeri geldi içimizden vurmaya kalktılar. Yeri geldi seçimleri milletimizin iradesine karşı hesaplamaya kalkıştılar. Yeri geldi içimizden FETÖ'cüler ile bizi vurmaya kalktılar. Yeri geldi canlı bomba ve çukur bombaları ile ülkemizi terör boğmaya çalıştılar hiçbir olmayınca doğrudan doğruya tank, helikopter ve silahla milletimizin canına kast ettiler. Tutmayınca sınırlarımız boyunca terör koridoru oluşturup ülkemizi tehdit etmeye çalıştılar. Biz sahaya girince ekonomimize saldırarak milletimizin aşına, ekmeğine göz diktiler.Son günlerde döviz kuru üzerinden yine bir takım oyunlar oynuyorlar.Türkiye'yi enflasyonu dizginlemeye, yatırımları hızlandırmaya, istihdamı arttırmaya başladıkça, ihracat ve döviz rezervlerini arttırmaya başladıkça daha da azgınlaşıyorlar. Ülkemizi bu tür oyunlarla oyalayıp asıl hedeflerinden vazgeçireceklerini sanıyorlar. Halbuki biz 2023 hedeflerine daha azimle bağlıyız" dedi.Konuşmasına PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlara ve FETÖ mücadelesine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cudi'de, Gabar'da bunları inlerine gömdük mü? Kandil de kaçacak delik arıyorlar. Oraya kadar Mehmetlerimiz F16 ve tankları ile yürüdük yürüyoruz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. FETÖ'cülerde kaçacak biz kovalayacağız. On binlerce FETÖ'cü içeride yasalar çerçevesinde yargılanıyorlar ve 253 şehidimizin ve gazilerimizin bedelini ödeyecekler. Yok öyle 25 kuruşa simit. Pensilvanya hani ne oldu? Sesin niye çıkmıyor? Biz milletimiz ile yürüdük ne Bay Kemal senin işine yarar ne de senin içinde bir tane hanım var o işine yarar. Yaramazlar bunlar, niye? Çünkü onlar bu milletin ruh kökünden gelmiyor. Biz bu milletin ruh kökünden geliyoruz" dedi."Pensilvanya'nın kaçakları bunlara destek çağrısı yapıyor" Hafta sonu gerçekleştirilecek seçimleri işaret eden ve Millet İttika'nın gizli ortakları olduğunu savunan Erdoğan, Pensilvanya ve Kandil'in bu ittifakı gerçekleştirdiğini kaydetti. Erdoğan şunları söyledi: "Şimdi bunlar tüm umutlarını 31 Mart'a bağlamış durumdalar. Bizim bileğimizi sandıkta bükemeyeceklerini bildikleri için sinsi bir taktik ile seçim sonuçlarını etkilemeye çalışıyorlar. Bu taktik milletimizin kafasını karıştırmak, gönlünü bulandırmak, umudunu kırma taktiğidir. Sahada yan yana gelemeyecek tüm partiler birlik olup AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın karşısında kim varsa onu destekleme kararı aldılar. Bu ittifakın bir görünen ortakları var bir de fiilen var olan ama pek ismi anılmak istemeyen gizli ortakları var. Gerçi saklamaya çalıştıkları ortakları kendilerini tutamayıp her gün yeni bir açıklama ile her gün yeni bir tehdit ile ittifakı açıkladılar. Kandil'den terör baronlarının bunlara destek çağrısı yapıyor. Pensilvanya'nın kaçakları bunlara destek çağrısı yapıyor. Ülkemiz ile hesabı olan kim varsa hepside bunları destekliyor. Milletimizin değerlerine, bayrağımıza, ezanımıza kardeşliğimize kart esen kim varsa bunarlı destekliyor. Hatta 31 mart seçimi olacak diyenler bile var. Böyle bir ittifak karşısında halen tereddütte olan varsa artık ona da diyecek bir sözümüz kalmadı." Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerine sorduğu 17 yılında ne yaptınız sorusu üzerine, "Bay Kemal diyor ki, '17 yılda ne yaptınız?' Bak bay Kemal, ben sadece Uşak'ı konuşuyorum, Türkiye'yi değil. Geçenler de dedim ki, 'Hatay'a gideceğim, Hatay'a 6 tane baraj, 3 tane gölet yaptık' dedim. bay Kemal barajla göleti anlamaz, öyle bir kabiliyeti yok. Ziya Paşa ne diyor, 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.' Bay Kemal bak eserlerle konuşuyorum lafla değil. Sen kılavuzu değiştir, kılavuzu karga olanın akıbeti kötü olur" diye konuştu. "Hızlı tren Uşak'ın ulaşımında devrim yapacaktır" Uşak'a raylı sistem müjdesi de veren Erdoğan konuşmasını öyle sürdürdü: "Bundan 20 yıl önce size birisi 'Uşak'ın 32 bin öğrencili kendi üniversitesi olacak' dese inanır mıydınız? Uşak'a üniversiteyi kim yaptı eyy bay Kemal? Stadyumumuz inşa edildiği zaman Uşak, hem spor, hem büyük çaplı kültür sanat etkinlikleri konusunda çok önemli bir imkana kavuşmuş olacak. Kurtuluş Mahallesindeki millet bahçesine şehrimize kazandırdık. Ayrıca Dikili Taş'ta da bir millet bahçesi yapıyoruz. Karaağaç Göleti'nin bulunduğu yerde termal su bulundu, buraya termal tesisler ve oteller yaparak şehrimize yeni bir değer katacağız. Ayrıca buraya, şehrin adeta akciğeri olacak bir rekreasyon alanı kazandıracağız. Sağlık yatırımlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Hızlı tren Uşak'ın ulaşımında devrim yapacaktır devrim. Ülkemizin dört bir yanına buradan hızlı trenle gidebileceksiniz. Uşak'ın bir şehir içi raylı sistem ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Mevcut hattın bu şekilde değerlendirilmesiyle ilgili fizibilte çalışmaları sürüyor. Şayet teknik bir sıkıntı yoksa, böyle bir raylı sistemin şehrimize kazandırılmasına desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.