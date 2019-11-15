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Cumhurbaşkanı Erdoğan, soyunma odasına inerek millileri kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzlanda maçı sonrasında A Milli Futbol Takımı'nın soyunma odasına inerek, futbolcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

15.11.2019 13:19 | Son Güncelleme: 15.11.2019 13:27Cumhurbaşkanı Erdoğan, soyunma odasına inerek millileri kutladı
Recep Tayyip Erdoğan, maçı sonrasında A Milli Futbol Takımı'nın soyunma odasına inerek, futbolcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında sahasında İzlanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzlanda ile golsüz berabere kalarak Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantileyen millileri maç sonunda soyunma odasında ziyaret etti. Futbolcuları, Teknik Direktör Şenol Güneş ve ekibini tek tek tebrik eden Recep Tayyip Erdoğan, başarılarından dolayı da kutladı.

Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik etti. - İSTANBUL

A Milli Futbol Takımı, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İzlanda, Spor

Kaynak: İHA

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