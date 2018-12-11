11 Aralık 2018, 21:29
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, SP Lideri Temel Karamollaoğlu'nun Torununun Düğününde Şahitlik Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nun torunu Betül Poyraz'ın düğününde nikah şahidi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun torunu Betül Poyraz'ın düğün töreninde şahitlik yaptı.

ERDOĞAN İLE ÖMER ÇELİK NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre, Ankara Bilkent Oteldeki düğün töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SP lideri Temel Karamollaoğlu ve AK Parti Milletvekili Ömer Çelik, nikah şahitliğini yaptı.

ERDOĞAN EVLİLİK CÜZDANINI BETÜL POYRAZ'A VERDİ

Erdoğan evlilik cüzdanının gelin Betül Poyraz'a verdi. Düğün töreninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Saadet Partisi,Temel Karamollaoğlu,Recep Tayyip Erdoğan
11 Aralık 2018 Salı 21:29