<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun torunu Betül Poyraz'ın düğün töreninde şahitlik yaptı.</p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2018/12/11/cumhurbaskani-erdogan-sp-lideri-temel-11528794_8776_m.jpg' title='Cumhurbaşkanı Erdoğan, SP Lideri Temel Karamollaoğlu'nun Torununun Düğününde Şahitlik Yaptı' class='medium-insert-image-active'></figure></div><h3>ERDOĞAN İLE ÖMER ÇELİK NİKAH ŞAHİDİ OLDU</h3><p>Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre, Ankara Bilkent Oteldeki düğün töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SP lideri Temel Karamollaoğlu ve AK Parti Milletvekili Ömer Çelik, nikah şahitliğini yaptı.</p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2018/12/11/cumhurbaskani-erdogan-sp-lideri-temel-11528794_1478_m.jpg' title='Cumhurbaşkanı Erdoğan, SP Lideri Temel Karamollaoğlu'nun Torununun Düğününde Şahitlik Yaptı'></figure></div><h3>ERDOĞAN EVLİLİK CÜZDANINI BETÜL POYRAZ'A VERDİ</h3><p>Erdoğan evlilik cüzdanının gelin Betül Poyraz'a verdi. Düğün töreninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.</p>