Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan antik kenti birlikte gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Eskihisar Mahallesinde bulunan Stratonikeia Antik Kenti'ni ve çevresindeki tarihi yerleri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter ile Yatağan Termik Santrali'ne indi. Buradan karayolu ile Stratonikeia Antik Kenti'ne geçti. Antik kentte kendisini kazı Başkanı Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt karşıladı.

SADAKA TAŞINA PARA ATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Stratonikeia Antik Kenti'nde restorasyonu yapılan hamam, Cami, kazı evi, kuzey giriş kapısı gibi bölgeleri eşi Emine Erdoğan ile gezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan restorasyonu tamamlanan cami önünde bulunan mermer 'Sadaka taşına' para bıraktı.

EL ELE TUTUŞTULAR

Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti ve çevresindeki tarihi yerleri ziyaret edip birlikte kalıntıları inceledi. El ele tutuşan Erdoğan çifti, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

3 SAAT ANTİK KENTTE KALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antik kent içinde köylü kadınların yapıp sattığı gözlemeden tadıp çay içti. Antik kentte ürettikleri sebze ve meyveleri satan kadınlarla da sohbet eden Cumhurbaşkanı ve eşi, yaklaşık 3 saat antik kentte kaldı.

ERDOĞAN ÇİFTİNİN KIZI DA ORADAYDI

Ziyaret sırasında vatandaşlarla fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile evli olan kızları Esra Albayrak da eşlik etti. Vatandaşların yaptığı gözlemelerin de tadına baktı.

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, "İlçemiz sınırları içinde yer alan Stratonikeia antik kentini ziyaret ederek incelemelerde bulanan Sayın Cumhurbaşkanımız gerek antik kentimiz, gerekse ilçemiz için hazırlamış olduğumuz tüm projelerimizle bizleri Ankara'ya çağırarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve ilgili bakanlarımızla görüşmeye davet ettiler. Geçtiğimiz Cumartesi günü bizlere 4 saat 30 dakika, bugün ise 3 saat zaman ayırdıkları için ve ziyaretlerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza, değerli eşleri Emine Erdoğan hanımefendiye teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyarette AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, İl Başkanı Kadem Mete, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz de hazır bulundu.







